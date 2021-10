El cáncer de mama no es sinónimo de muerte si es detectado a tiempo, aunque los tratamientos son un verdadero calvario para quienes lo padecen.Este Día Mundial contra el Cáncer de Mama, Elda Luna Román platica su historia de vida y la lucha contra este terrible padecimiento que es la segunda causa de muerte en México.El cáncer le fue detectado en julio del 2013 luego de hacerse una biopsia ya que presentaba un tumor en el seno derecho de 6.5 centímetros. El diagnóstico fue cáncer de mama, fue un calcinoma dúctil infiltrante grado 2.Después de recibir la noticia, inmediatamente lo asoció con la muerte."A mi mente venían imágenes de mi familia, de mis papás, de mis hermanos, sobrinos que jamás volvería a ver, te vienen muchos recuerdos, piensas en cosas que tal vez tendrías que vivir en un futuro y que definitivamente ya no sabes que va a pasar y no piensas en otra cosa más que en morir, te dicen cáncer y lo asocias luego luego con muerte y no es así".Relata que después del diagnóstico sólo lloraba, pero se apoyó mucho en su familia para salir adelante ya que más quimioterapias acabaron con su físico, se le cayó el cabello, no tenía hambre, pero afortunadamente aguantó y es un sobreviviente de esta enfermedad.Para Elda, es muy importante el chequeo constante del cuerpo, desde casa y cada año acudir al doctor para checarse."Puedo decirles que en estos momentos hay que ser muy valientes ante toda esta adversidad, ante todo ese dolor, ante toda esa angustia, de todos esos miedos, siempre pensar positivo, pensar que un día vamos a estar sanas, ese debe ser nuestro pensar y con eso podemos vencer esta enfermedad".