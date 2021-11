Cáncer de próstata supera al de pulmón como primera causa de muerte en hombres

Noviembre es el mes dedicado a la concientización de la salud masculina y según los médicos uno de los padecimientos más preocupantes es el cáncer de próstata, el cual se está colocando en una de las primeras causas de muerte en hombres, la razón principal es que por cuestiones culturales, no acuden a revisiones.El Jefe Servicio de Urología UMAE Veracruz, Luis Alfredo Jiménez López, refirió que los hombres por temor a la auscultación, prefieren no ser revisados por un profesional y dejan avanzar la enfermedad hasta etapas graves.“Los varones somos muy renuentes a acudir al médico y la prevención. Se acude muy poco y eso tiene que ver con el varón porque piensan que le van a hacer el tacto rectal; piensan que van a perder la virilidad. Es algo de cultura y tenemos que promoverlo y platicar en el entorno de la familia”, comentó.El cáncer de próstata no presenta síntomas iníciales por ello, lo recomendable es acudir al médico a partir de los 40 años para una revisión general, de acuerdo con los antecedentes familiares y factores de riesgo se determina la periodicidad de las vistas posteriores.Jiménez López detalló que tan solo en la Unidad Médica de Alta Especialidad número 14 de Veracruz se detectan al año 140 casos nuevos y se registran entre 30 y 40 muertes anualmente.“Aquí en Veracruz, en la UMAE estamos haciendo aproximadamente entre 350 a 400 de biopsias y el 35 por ciento tienen cáncer. Estamos hablando que el año estamos diagnosticando 140 casos entre focalizados y avanzados”.La primera causa de muerte en hombres era el cáncer de pulmón, pero han disminuido los índices y el de próstata se ha quedado en el primer lugar.Se estima que a nivel mundial, este padecimiento ocasiona el deceso de 36 mil personas por año.