Candidata a Agencia Municipal de El Castillo acusa violencia política de género

La candidata a la Agencia Municipal de El Castillo, Miguelina Herrera Santos, acusó violencia política de género en su contra, toda vez que recordó que es la única mujer que contiende por este cargo y es la única que supuestamente ha sido atacada por los otros aspirantes.Tras presentar el recurso de impugnación ante la Junta Municipal Electoral de Xalapa, mismo que será remitido al Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), para que resuelva el fondo del asunto; denunció que particularmente su rival, Óscar Luna Mendoza, la ha señalado de presuntamente ser beneficiada por MORENA y el Ayuntamiento, por lo que le pidió pruebas."Ha dicho que yo en mi campaña he estado ofreciendo casas, cosa que no es cierta. Ha dicho que soy apadrinada del Ayuntamiento, lo desmiento definitivamente porque no cuento ni con recurso, imagínese ¿una empleada doméstica de dónde va a agarrar ese recurso para su campaña?", preguntó.Herrera Santos aseveró que los vecinos de El Castillo y su suplente, Benito Méndez Martínez, saben que es una persona honesta y desde hace años le ha "gustado trabajar transparentemente"."Ya hice la impugnación porque no se vale y no es justo que me ataquen de esa manera por ser mujer, créame que tengo todas las ganas para participar y poder servir a El Castillo. Éste es el recurso de impugnación porque Óscar Luna ha hecho ruedas de prensa atacándome solamente a mí", reiteró la contendiente.Al aseverar que "hasta ahorita me siento limpia de todas las acusaciones que él ha hecho"; Miguelina Herrera dijo que además de trabajadora del hogar, también se ha dedicado a la gestoría de apoyos para sus vecinos, para lo cual, según ella, no ha pedido "ni un sólo peso a cambio".Se deslindó "totalmente" del apoyo que supuestamente el partido MORENA le ha brindado, precisando que no milita en ninguna tolda política."Estoy participando como ciudadana porque quiero el beneficio de El Castillo y de todas sus comunidades que han sido abandonadas, ése ha sido mi meta por querer participar para la Agencia Municipal, no hay padrino, no hay recurso. Que El Castillo vea la clase de mujer y el trabajo que quiero hacer", reafirmó.