Candidata a Consejera de OPLE en redes apoya abiertamente a un partido

Cinthya Nimbe González Arriaga, una de las dos candidatas anunciadas el día de ayer por el Instituto Nacional Electoral (INE) como finalistas para ser designada el próximo jueves como Consejera del Organismo Público Electoral del estado de Veracruz (OPLE) por los próximos 7 años, ha apoyado públicamente al movimiento político liderado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de MORENA, al tiempo que expresa su deseo de que otros partidos políticos pierdan su registro, lo que levanta dudas sobre su imparcialidad, en caso de ser elegida para ser parte del árbitro electoral en Veracruz.



Los consejeros del OPLE son la máxima autoridad electoral en el Estado, encargados de la organización de las elecciones, la resolución de las impugnaciones de los partidos políticos, el cómputo de la elección, entre otras funciones fundamentales, por lo que resulta indispensable que se conduzcan de manera imparcial para asegurar la equidad en la contienda y el respeto de la voluntad ciudadana.



Sin embargo, de una revisión a las redes sociales de la candidata Cinthya Nimbe González Arriaga, se puede observar que desde su cuenta de Twitter ha emitido mensajes apoyando a un movimiento político en particular, al tiempo que hace comentarios negativos sobre diversos partidos políticos, lo que pone en duda su imparcialidad y, por tanto, su idoneidad para ocupar el cargo.



En su cuenta personal de Twitter @CinthyaNimbe, la candidata a Consejera del OPLE ha publicado mensajes en apoyo al movimiento político de AMLO al escribir “La esperanza nunca muere. Desde hace 6 años está en mi puerta” adjuntando una fotografía de una calcomanía en la que se lee “Sonríe. Vamos a ganar. AMLO Presidente”, acompañado de una caricatura del actual Presidente de la República.



Igualmente, entre sus mensajes se lee otro en donde la candidata a árbitro electoral señala “Andrés, amigo, mi voto está contigo, no somos acarreados, somos informados #ApoyoMundialAMLO”. De igual forma, se encuentran otros mensajes como “Desde Xalapa, cambio verdadero #ApoyoMundialAMLO”



Por otra parte, Cinthya Nimbe González Arriaga también ha expresado en sus redes sociales comentarios negativos hacia otras fuerzas políticas.



Destaca, en particular, un tuit en donde pide a “Dios y a la virgen que nos hagan el milagrito” de que en las elecciones del 2018 perdieran su registro como partidos políticos el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC), Partido Verde, el Partido Encuentro Social (PES) y el Partido Nueva Alianza (PANAL), al no alcanzar el porcentaje mínimo de votación del 3 por ciento.



Ni siquiera el propio Instituto Nacional Electoral se salvó de los comentarios de la aspirante, pues en otra publicación asevera que el voto en el extranjero organizado por el INE es una farsa.



Estas expresiones públicas emitidas a través de sus redes sociales, cuyas capturas de pantalla acompañan la nota, generan dudas sobre si Cinthya Nimbe González Arriaga podrá desempeñarse como un árbitro electoral imparcial y resolver conforme a derecho las disputas entre los partidos políticos, cuando públicamente se ha mostrado parcial al simpatizar con un proyecto político particular, mientras que a otros partidos políticos, que tendrán que someterse a sus decisiones, les desea la pérdida del registro.