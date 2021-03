Candidata a diputación del PRI critica que Gobernador criminalice a aspirantes asesinados

La candidata a la diputación plurinominal por la tercera circunscripción federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Lorena Piñón Rivera, lamentó el ambiente de inseguridad que persiste en la entidad veracruzana en este proceso electoral.



Dijo que es necesario tomar el problema con seriedad.



La también secretaria de Gestión Social del PRI, criticó que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez haya relacionado el asesinato del precandidato a la Alcaldía del municipio La Perla, Melquiades Vázquez Lucas, con el narcomensaje que fue colocado junto al cadáver del hijo del mismo Melquiades Vázquez, Mauro Vázquez, quien fue asesinado en septiembre de 2020.



"Ojalá el gobernador busque asesoría pronto, porque cuando uno no sabe hacer su trabajo, lo que tienen que hacer es buscar asesores, gente que ayude. Es una vergüenza que ahorita seamos el primero y segundo lugar en lo peor de todo el país. No se vale que estemos en los peores lugares a nivel nacional".



Además, durante su participación en la protesta este domingo en la plaza Sebastián Lerdo de Tejada con el colectivo feminista 50+1, dijo que es una grosería lo que está haciendo el gobierno morenista por limitar al movimiento feminista.



"Necesitamos que las autoridades tomen la seriedad que es necesario. Las mujeres no nos sentimos seguras de salir a la calle ni en el estado ni en el país. No nos sentimos seguras de salir a la calle, tenemos que estar cuidándonos unas a otras. Hacemos un llamado y una exigencia a las autoridades nacionales de que eso que están haciendo al poner las vallas en Palacio Nacional, es muy lamentable", expresó.