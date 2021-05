Candidata priista a Alcaldía de Xico declina participar en debate del OPLE

La candidata por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la alcaldía de Xico, Carolina Galván Galván, informó que no asistirá al debate del Organismo Público Local Electoral (OPLE) programado para este jueves a las 10:00 horas, en el hotel San José Plaza en Coatepec.



Y es que la representante del PRI señaló que no acudirá a un debate que estará lleno de ofensas, pues lo indicado es presentar sus propuestas al electorado y no a sus oponentes.



“Visitando cada colonia y cada comunidad de este municipio, esa es la mejor manera de debatir. Llevando propuestas viables que se puedan desarrollar en Xico y sus comunidades, esa es la mejor manera. Que me escuchen los de enfrente, no voy a ir a un debate de ofensas, estoy cansada de sus ofensas”, declaró.



Abundó que no se prestará a este evento público para que la ofendan, pues dijo estar cansada de los ataques en redes sociales que sus adversarios políticos de manera constante orquestan contra su persona.



“No voy a ir a prestarme a que me ofendan, estoy cansada de tantas ofensas y yo respondo de otra manera, visitando y presentando mi proyecto hasta el día que la ley me lo permita”, finalizó.