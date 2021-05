Candidato de MC sugiere que Gobierno Estatal brinde seguridad a todos los aspirantes

Ante la situación de inseguridad en este proceso electoral, el candidato a la diputación local por Xalapa Rural por Movimiento Ciudadano (MC), Giovanni Arcos Marines, expuso que por prevención, el Gobierno del Estado debería otorgar a los aspirantes protección al menos 5 días antes de las votaciones.



Aunque en Xalapa no se han dado hechos de inseguridad a candidatos, dijo que sería un ofrecimiento bien recibido por parte de la administración estatal.



"Aunque no debemos nada, no estaría de más un ofrecimiento por parte de Gobierno del Estado, a que nos den elementos de seguridad o de la Guardia (Nacional) pero que sí nos ofrezcan por lo menos los últimos 5 días de campaña o 3".



Comentó que lo único que se ha visualizado son ataques entre contendientes pero no hechos de inseguridad como tal.



"Están sucediendo algunos temas, situaciones menores y nada más de palabra, de agresiones verbales de los partidos políticos. Pedimos que esto lo vean como una contienda sana. Estamos en la recta final".



Respecto al cierre de campaña, aseguró que en su caso no realizará ningún evento masivo, pues se dijo respetuoso del semáforo epidemiológico en el que se encuentra la Capital del Estado.



"Cuidaré muchísimo el aforo porque como músico para mí sería fácil juntar gente y bailar. Hacer este tipo de verbenas populares no está en condiciones porque soy total respetuoso y responsable de las condiciones de salud que prevalecen. Lo que yo haré, será una caravana", concluyó.