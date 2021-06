Candidato de MORENA me violó y Fiscalía de Veracruz lo protege, acusa

La Fiscalía General del Estado (FGE) estaría protegiendo a Baruch Ortiz Herrera, candidato a la Alcaldía de Perote por MORENA, acusó Claudia "N", quien habría sido víctima de abuso sexual de su parte.En un desplegado a medios de comunicación, la víctima dijo que teme por su vida y está desesperada por la impunidad en la que está sumergido su caso, que se hizo público el año pasado."Temiendo por mi vida me dirijo a ustedes, lo hago como un grito de desesperación y para que, a ninguna otra mujer o niña, le pase lo que me paso a mí y, como yo, no tenga que huir y dejar atrás familia y amigos", dijo.Ortiz Herrera, quien fue funcionario de la Secretaría del Bienestar y actualmente candidato de MORENA, es señalado por acoso sexual, laboral y violación; durante su desempeño en dicha dependencia es cuando habría incurrido en dichos ilícitos."Actualmente estoy escondida en la CDMX, en dónde con ayuda de un colectivo de mujeres, me apoyaron para poner la denuncia, me dieron asesoría psicológica y me abrazaron cuando más lo necesitaba", señala.Detalló la Fiscalía hizo del conocimiento de las autoridades judiciales de la Ciudad de México que requirieron al candidato, pero no puede facilitar su localización, aprehensión o citación, puesto que no vive en Veracruz.La víctima dijo que "con horror" ha visto como el candidato no sólo sigue impune, sino que el Gobierno de Veracruz lo protege y se niega a colaborar con las autoridades de la Ciudad de México."Esto porque el señor es candidato por MORENA a la Alcaldía de Perote, Veracruz, premio que no merece, ya que desgraciadamente no soy la única que ha sido víctima de este sujeto".Finalmente, reiteró que teme por su vida y la de su familia, por lo que hizo responsable al Gobierno estatal y a Baruch Ortiz Herrera "de lo que nos pueda pasar".