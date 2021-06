Candidato del PRD afirma que policías le “sembraron” droga y lo amenazaron

Luis Gerardo “N”, candidato a la Alcaldía de Saltabarranca por el PRD, detenido por elementos de la Policía Estatal y a quien se le encontró droga, afirma que le plantaron "cristal" y la cocaína.



Aseguró que fue encañonado por los policías y le advirtieron que no sería candidato, al ser detenido junto con otras 4 personas más la madrugada de este viernes.



“No traía yo nada, ellos creían que yo andaba armado, al no traer nada, mira lo que traes, por eso le dije que chequen las huellas. Me dijeron: ‘olvídate de tu candidatura’, prácticamente nos mandaron a esto, hay alguien que les pagó para esto”.



Incluso, aseguró que incluso le pidieron 50 mil pesos.



“Me detuvieron elementos de la Policía Estatal, nunca me hicieron revisión, ni nada, llegaron, me encañonaron, me bajé, luego dijeron que traía yo algo que era mío, sin embargo, no era cierto, me forzaron para hablarle a mi familia y pidiendo una suma de dinero, me movieron a otro lado. Ahí quedaron los rastros de donde me metieron, me tuvieron más de 2 horas pidiendo la suma de 50 mil pesos".



El padre de Luis Gerardo "N", afirmó que su hijo fue secuestrado.



“Mi hijo me habló a las 2 de la mañana muy desesperado, yo pensé que estaba jugando conmigo, pero después otros amigos que también le hablaron supe que era secuestro, no sabíamos quiénes eran, anduvimos buscándolo en Cabada, Lerdo, no sabíamos dónde estaba mi hijo".



El candidato fue detenido en la localidad Zamora Carretón de Saltabarranca.