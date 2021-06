El candidato del PAN a la Alcaldía de Yanga, Gerson Morales Villanos, ya fue dado de alta del hospital y convalece en casa, luego de sufrir un atentado el pasado lunes.



Aquel día por la noche, hombres armados lo balearon al candidato cuando iba llegando a su casa de campaña. En el lugar murió el hermano del presidente del Comité Directivo Municipal del PAN en esa localidad, Israel Castillo Cruz, mientras Gerson quedó mal herido-



Ahora, en un mensaje que difundió por redes el aspirante a la Presidencia Municipal pidió justicia.



"No pido venganza, pido justicia por mi amigo caído Israel Castillo Cruz a la autoridad estatal y federal; no claudicamos ante las adversidades, sólo un fin bien intencionado nos mantiene en la lucha. No puedo ofrecer otra cosa más que sangre, esfuerzo, sudor y lágrimas”, publicó.