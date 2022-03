Candidato por El Castillo pide “piso parejo” en contienda por Agencia Municipal

La falta de reglas claras en la convocatoria de la elección de agentes municipales que emitió el Ayuntamiento de Xalapa, ha hecho que no haya "piso parejo" en las campañas de proselitismo, denunció el candidato por la Congregación de El Castillo, Oscar Luna Mendoza.En ese sentido, dijo que el no fijar un tope de gastos por parte de los aspirantes a dichos cargos auxiliares, ha hecho que algunos aprovechen esas "lagunas" para realizar actos contrarios a la ley."Entre los problemas que a nosotros nos inconforman es que esta contienda no es pareja porque hay un trasfondo, hubo lagunas en la convocatoria y hay quien se está aprovechando de esas lagunas, sabemos que hay personas que están apoyando a (algunos candidatos)", afirmó.Luna Mendoza evitó mencionar quién o quiénes de sus oponentes están siendo beneficiados y quién o quiénes estarían apoyándolos para conseguir el triunfo este domingo 3 de abril, con la pinta de bardas, y entrega de apoyos como paraguas o lapiceros."Nosotros no lo estamos haciendo, nosotros estamos compitiendo con recurso propio que tenemos y con el apoyo que traemos del grupo que nos respalda, que somos originarios de El Castillo y pedimos que haya piso parejo porque no podemos rebasar el tope de gastos", reiteró en la queja.Enumeró que son siete contendientes los que buscan liderar esa congregación, insistiendo que hay desigualdad al no establecer el monto máximo que podían erogar en su búsqueda del respaldo ciudadano, y hay quién lo está mal utilizando.Por otro lado, respaldó la posibilidad de que se construya un panteón municipal en El Castillo, porque traería beneficios para los habitantes de esa localidad, al tener que rehabilitarse las vías de acceso al mismo."En este tema mucha gente está equivocada con lo que están opinando (de que debe ser sólo para los habitantes de El Castillo), nosotros como congregación tenemos un panteón ejidal, el panteón municipal es obvio que al ser municipal es para el servicio de Xalapa en general", destacó Oscar Luna.