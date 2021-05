Candidatos a Alcaldías de Cazones y Tecolutla, sin dinero para campañas

Los candidatos a las alcaldías de Cazones y Tecolutla, Eleazar García Núñez y Evelyn Vázquez Caiceros, realizan su actividad proselitista sin recursos, a pie, en bicicleta o por traslados de amigos entre comunidades de sus municipios.



En Cazones, Eleazar García es un hombre de profesión en la pedagogía pero dedicado al activismo por el rescate y preservación de especies marinas, como la tortuga lora y carey, en la comunidad Chaparrales.



El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) le abanderó como candidato a la alcaldía del municipio de Cazones. Con mínimos recursos económicos, Eleazar esta realizando recorrido en las comunidades rurales de su localidad.



Sin embargo, ha llamado la atención que ha sido visto caminando bajo el sol, con la bandera de su partido sobre el hombro o bien, con su bicicleta para llegar a su destino. Esto ha causado que usuarios de redes sociales compartan las publicaciones con sus imágenes, sin contingente que le acompañe para sus visitas domiciliarias.



De igual manera ocurre con la candidata a la Alcaldía de Tecolutla, por el partido Todos por Veracruz, Evelyn Vázquez Caiceros, quien tiene 28 años de edad, es abogada pero ella y su familia son personas que han salido adelante por el esfuerzo y con los recursos que su bolsillo le permite y también, solitaria, camina por las comunidades de su municipio y está consciente que los políticos se apoyan de personas poderosas para invertir en una campaña pero en su caso, sólo sus amigos de toda la vida, son quienes le echan la mano.



Pará Vázquez Caiceros no era su interés participar en la política pero le gustó la idea en Todos por Veracruz porque permitieron que los candidatos sean personas común y corrientes, sin intereses personales. Sabe que hay intereses y mucha gente apoyará a los candidatos más fuertes pero considera que puede hacer el esfuerzo por defender su campaña proselitista.



No tiene dinero para pagar gasolina, alimentos o bebidas para un equipo, sin embargo dijo que esto no la detiene, "no se raja" y aunque está consciente que puede perder pero está será una oportunidad de aprender.