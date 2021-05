Candidatos de Coatzacoalcos se van contra MORENA en debate

Nueve de los 11 candidatos a la alcaldía de Coatzacoalcos se presentaron este martes al debate organizado por el Organismo Público Local Electoral (OPLE), 3 de ellos no perdieron la oportunidad de encarar al representante del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).



Entre los asistentes estuvo Moisés Zarco Lacunza de Unidad Ciudadana; Silviano Delgado Valladolid como candidato independiente; José Luis Sosa Franco del Partido Cardenista; Alberto Mijangos de Movimiento Ciudadano, así como Amado Cruz Malpica de la coalición MORENA-PT-PVEM.



Por Encuentro Solidario estuvo Antonio Millán Franyutti; de Redes Sociales Progresistas José Manuel Villegas Pérez; por el partido Podemos estuvo Yazmín Martínez Irigoyen y de “Todos por Veracruz” Liliana Orantes Abadía.



El candidato de Fuerza por México, Jesús Moreno Delgado no llegó porque tiene COVID, mientras que el de la alianza PRI-PAN-PRD, Carlos Vasconcelos, no se presentó.



PROPUESTAS DE ECONOMÍA Y EMPLEO



Silviano Delgado Valladolid explicó que la seguridad y la pandemia han enterrado la situación económica de Coatzacoalcos, por eso durante su gobierno invitará a los empresarios a invertir, además que creará una red turística con los municipios vecinos para caminar de la mano y reactivar paulatinamente la economía.



Moisés Zarco explicó que el corredor interoceánico son espejitos, de ahí que él buscará rehabilitar la economía limpiando las playas, cerrando las descargas de drenaje, poniendo palapas, sillas, y un ferri con barra libre como atractivo turístico, además de baños en la zona de playa con regaderas “en Acapulco”, al confundir Coatzacoalcos con esa ciudad.



José Luis Sosa Franco en un principio olvidó la pregunta y posteriormente explicó que exentará de impuestos a empresarios, además apoyará en sus trámites gubernamentales a quien quiera poner negocios, asimismo colocará palapas en el malecón, dará empleo temporal a jóvenes, mujeres y adultos mayores, hará convenios con la CFE y la CMAS y apoyará en proyectos productivos como el coco.



Alberto Mijangos explicó que primero se debe resolver el tema de la inseguridad y luego promover la inversión, tras lograrlo, externó que a las empresas privadas le dará estímulos fiscales, habrá programas apoyo a nuevos emprendedores, recuperará el parque industrial duport ostión, promoverá el turismo deportivo y cultural y reactivará el puente Jicacal.



Liliana Orantes sostuvo que ella buscará que la mano de obra sea ciudadanía y por constructores de Coatzacoalcos, que cada colonia cuente con su equipo de trabajo, además que dará apertura a créditos a empresarios y comerciantes.



Amado Cruz Malpica indicó que es el único con una agenda y proyecto en marcha que ya da frutos, recordó que se ha reactivado el 40 por ciento de movimiento de contenedores del puerto de Veracruz y dijo que impulsará el corredor interoceánico.



Antonio Millán creará espacios para el comercio local e internacional, islas artificiales, un colector pluvial para que haya playas limpias con plantas de tratamiento con empresas locales.



Yazmín Martínez Irigoyen dijo que pondrá atención a la seguridad desde donde se crearán empleos, apoyará a emprendedores y comerciantes con cursos de capacitación, además de reorganizar a todos los comerciantes sin cobro por parte del Gobierno Municipal.



José Manuel Villegas reactivará casetas de policías con cámaras de seguridad, quitará aguas residuales de las playas y mejorará salarios.



SE VAN CON TODO CONTRA MORENA



A lo largo de las rondas, la candidata de Podemos, Yazmín Martínez Irigoyen; del Partido Cardenista, José Luis Sosa Franco y Moisés Zarco Lacunza de Unidad Ciudadana; no perdieron oportunidad de encarar al candidato de la coalición MORENA-PT-PVEM, Amado Cruz Malpica y reclamarle por su nulo trabajo en las dos ocasiones que ha sido diputado, los nulos resultados del actual presidente de Coatzacoalcos, Víctor Carranza, así como el hecho de que su única propuesta siempre es la de apoyar el Corredor Interoceánico.



Asimismo, le echaron en cara ir en alianza con allegados al PRI y partidos que antes eran satélite del Revolucionario Institucional, además, Martínez Irigoyen le pidió explicarle porqué nunca la atendió cuando fue víctima de violencia de género cuando fue síndica del Ayuntamiento.



Cruz Malpica respondió que ningún priísta ocupará un cargo en su administración en caso de ganar e invitó a quien lo cuestionó a presentarle propuestas de personas para los cargos.



Dijo que como diputado local frenó políticas de endeudamiento del Estado e impulsó autonomía financiera de la UV y participó en la reforma de la Ley de Derechos Humanos.



A las preguntas de Martínez Irigoyen no respondió.



CANDIDATOS NO SE PREPARARON



Cabe mencionar que varios candidatos no se sabían sus propuestas de memoria por lo que se la pasaron leyéndolas. Otros más simplemente comentaban que se les olvidó su respuesta y terminaron su intervención antes que concluyera su tiempo disponible.



DEBATE SIN AIRE ACONDICIONADO



Los debates organizados por el OPLE se llevan a cabo en el hotel Holliday Inn, donde no hay acceso a la prensa y en cambio la acomodan en un salón aledaño con una televisión pequeña, sin audio suficiente para las coberturas e incluso sin aire acondicionado.



Los reporteros se quejaron además que se ha permitido el ingreso de representantes ante del OPLE de los partidos políticos, asesores y hasta porristas, antes que a verdaderos reporteros que llegan a laborar.