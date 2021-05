El presidente nacional del Partido Fuerza por México (FXM), Gerardo Islas Maldonado, señaló que en el estado de Veracruz, candidatos y candidatas han recibido amenazas para declinar en el proceso electoral.



"Hemos recibido distintos mensajes en el estado de Veracruz; han querido hacer que declinen muchos de nuestros candidatos y candidatas. Muchos han inventado también situaciones jurídicas de nuestros candidatos, han amenazado, han ofrecido dinero a cambio de candidaturas, incluso al Comité Directivo Estatal les han pedido eliminar candidaturas".



Aunque no especificó en qué zonas de la entidad veracruzana, comentó que la dirigente estatal de FXM, Jaqueline García Hernández, acudirá a las instancias correspondientes a interponer las denuncias penales.



"Fue en varias regiones del Estado. Ayer tuvimos una reunión con quienes fueron dejados fuera de la contienda y a quienes han recibido también amenazas de éste tipo y a quienes se les ha condicionado para participar y apoyar a candidatos de otras fuerzas. Estamos preparando el tema jurídico, no podemos comentar los detalles", dijo Jaqueline García Hernández.



García Hernández, aseveró que tras la firma del Acuerdo Veracruz por la Democracia 2021, no se ha tenido ningún acercamiento con ninguna autoridad estatal, específicamente con la Secretaría de Seguridad Pública, pero dijo, si pedirán protección para los candidatos y candidatas amenazadas.