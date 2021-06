Candidatos de Veracruz siguen sin cumplir con transparencia

Veracruz cerró la fase de campañas electorales sin compartir información de sus candidatas y candidatos respecto a bienes, no conflicto de intereses, obligaciones fiscales y no violencia de género, evaluó Transparencia Mexicana.



Lo anterior, al no habilitar una plataforma en donde compartir las declaraciones #3de3 de transparencia y #3de3 de género; indicó la consultoría al presentar su balance de las campañas políticas.



A la par de Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Michoacán, Querétaro, Tabasco y Zacatecas no habilitaron plataforma de #3de3 para sus abanderados a diputaciones locales, federales, o alcaldías.



En este caso, la #3de3 informa de las declaraciones de bienes, no conflicto de intereses y fiscal y para el actual proceso electoral se incluyó la #3de3-Género, para el cumplimiento de no violencia de género, no violencia familiar, no violencia sexual y no violencia patrimonial.



Esta última, referente a que quien contiende no ha sido condenado o sancionado mediante resolución firme como deudor(a) alimentario o moroso que atente contra las obligaciones alimentarias, salvo que acredite estar al corriente del pago o que cancele en su totalidad la deuda y que no cuente con registro vigente en algún padrón de deudores alimentarios.



En 2018, los 4 candidatos a la Gubernatura incumplieron con la declaración de Tres de Tres, situación que igual se cumple.



Transparencia advierte que con lo anterior, la ciudadanóa de Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Michoacán, Querétaro, Tabasco, Veracruz y Zacatecas no conocerán patrimonio, intereses y cumplimiento fiscal de sus candidatos y candidatas antes de ir a las urnas



Transparencia indica a la vez que fue Jalisco donde más candidaturas presentaron su #3de3, en donde cumplieron con la herramienta 76.1% de las candidaturas propietarias, con 5 mil 967 declaraciones; le sigue Durango, con el 38.5 por ciento de declaraciones de sus candidatos y candidatas propietarias (86 declaraciones) y Chiapas donde 6.9% de quienes buscan un cargo de elección popular local presentaron su #3de3.