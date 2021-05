Candidatos en Coatepec ni se interesan por animales, critican

Ningún candidato ha querido tener un acercamiento con los protectores de animales de la región de Coatepec, pues no es un tema de interés para ellos, indicó la encargada del refugio “Maussi Rescate Animal”, Araceli Jiménez.



“No les interesa el tema y no han querido acercarse a nosotros, aunque hemos buscado el acercamiento. Los que estamos buscando el acercamiento con los candidatos somos protectores que apoyan a animales de la calle y que hacemos rescates”, detalló.



Y es que la activista dijo que el tema del cuidado animal no les deja votos a los candidatos de los distintos partidos políticos, por lo que no han querido reunirse con este sector para ver las distintas demandas y propuestas.



“Hay algunos que sí muestran un poco de interés pero en general es un tema que no les interesa tanto, no les deja votos, hemos buscado el acercamiento con algunos candidatos del Distrito de Coatepec y sólo los que tienen menos posibilidades son los que están interesados, los que representan a partidos de tiempo como el PAN, PRI no muestran interés por el cuidado animal”, dijo.



La encargada del refugio lamentó que tampoco ninguna autoridad local se acerque a este sector para apoyar a todas las necesidades de los animales.