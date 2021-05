Candidatos LGBT se olvidaron del sector que buscan representar

En el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, el presidente de Orgullo Xalapa, Leonardo Ruíz Moreno, acusó que los candidatos que representan a la diversidad sexual, no han tenido acercamiento con los integrantes de la misma comunidad.



"Lamentablemente ningún candidato de la diversidad sexual se ha acercado a 15 días de campaña y, como siempre, seremos los últimos en que nos reciban".



Montando una guardia de honor en compañía de autoridades municipales frente al panteón Palo Verde, donde se colocó una placa que conmemora a las victimas de homofobia, Ruíz Moreno, lanzó un llamado al estado, legisladores y candidatos, para visibilizar la lucha de la comunidad LGBTTTI.



"Los candidatos no han presentado las propuestas para la comunidad. Es necesario llevar a cabo todas las iniciativas que quedaron pendientes, los matrimonios igualitarios, traer la Ley Agnes".



Aseguró que continúan con la postura de dar voto de castigo a los partidos, candidatos y candidatas que no promuevan los derechos de las mal llamas minorías.