Candidatos perdedores deben aceptar resultados y no generar violencia: CANACO

Como observadores electorales, integrantes de la CANACO constataron que en el reciente proceso electoral prevaleció la democracia y se logró vencer el abstencionismo, indicó Francisco Jiménez Haces, presidente de este organismo y quién también participó como observador.



Indicó que los seguidores de los candidatos que resultaron perdedores deben aceptar los resultados y no generar violencia.



Llamó a ser democráticos, y si alguien no se siente satisfecho con los resultados lo que debe hacer es convocar a la gente a participar salir a votar en el siguiente proceso.



“Vimos que fue una contienda democrática, libre, donde sí se venció el abstencionismo. Generalmente en estas intermedias la votación es de 45 a 48 por ciento, (pero) en las casillas que yo revisé, que fueron alrededor de 16, el porcentaje fue superior al 55, aunque a nivel nacional creo que fue el 54”, comentó.



Jiménez Haces consideró que hubo algunos detalles, pero al menos en las casillas que le tocaron y en la que les tocaron a otros socios de la CANACO, no hubo ningún reporte, algún vicio o problema y estuvo todo bien.



Señaló que por parte de la CANACO se insistió mucho en que la gente saliera a votar, pues mientras más ciudadanos acudan a sufragar las elecciones son más contundentes y con mayor pluralidad.



Agregó que, si en algunos casos se debe llegar al conteo conforme a la ley, pues se tiene que cumplir para que no haya dudas sobre el resultado de la elección.