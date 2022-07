Cangrejo azul se topa con viviendas de camino al mar, en Alvarado

En plena temporada de desove de cangrejo azul, los fraccionamientos de la Riviera Veracruzana vuelven a llenarse de los crustáceos que salen del manglar y buscan llegar al mar, pero debido al crecimiento habitacional se encuentran con viviendas, en los videos grabados por ellos, se aprecian el gran número de ejemplares.Tan sólo el mes pasado, fueron rescatados alrededor de 200 ejemplares en el fraccionamiento "Punta Tiburón" en donde los vecinos y ambientalistas se han organizado para reubicarlos.Las hembras deben llegar al mar a desovar y los machos regresar a la zona de mangle, explicó Sergio Armando González de Earth Misssion, quien remarcó es el sexto año que se trabaja de manera conjunta para el rescate del cangrejo azul."En lo que fue junio tuvimos unos 230 rescatadas entre ellas hembras ovadas, había sido muy poco, después de las lluvias es cuando se vio la migración masiva de los cangrejos caminando todos juntos", dijo.Remarcó que es importante también el paso de los cangrejos por la carretera de la Riviera Veracruzana en donde son aplastados por los vehículos, sin embargo, debido a que ha disminuido la población en de los crustáceos en algunas zonas, ya son menos los que atropellan.Sin embargo, remarcó que la participación y educación de los condominios de algunos fraccionamientos ha ayudado a la reproducción."Los videos y fotos son de este fraccionamiento Punta Tiburón, a lo largo de 5 años hemos tenido recuperación del cangrejo en este sector, lamentablemente esto no se ve a lo largo de la Riviera. Si uno va por la carretera no encuentra muchos cangrejos, pero ahí en Punta Tiburón donde hemos trabajado se vio una cantidad que no sólo los superó, sino a las familias de residentes que salen a rescatarlos".La temporada de desove concluye en septiembre.