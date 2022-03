Cañeros acusan a ingenios de la región de Córdoba de incumplir contratos

Los ingenios de la región, al entrar en la recta final de la zafra y ver que no llegarán a los estimados de cosecha, han entrado en la disputa de las cañas libres que se encuentran principalmente en la Cuenca del Papaloapan.Productores de caña, quienes pidieron no revelar su nombre, expresaron que esto les está afectando porque estas factorías le están dando preferencia a esas cañas libres para ser molidas y a las cañas contratadas las van frenando.Esto ha provocado el malestar de los cañeros que tienen ya contratada su caña, porque exigen su orden de cosecha y los ingenios no lo hacen por dar preferencia a los camiones que vienen desde la Cuenca del Papaloapan.El problema es que sus dirigentes cañeros, tanto de la CNPR como unión de cañeros A.C y hasta el de GRAMINEA, no hacen valer sus derechos pero eso sí, les descuentan las cuotas al final de la zafra.Entre los ingenios que están en esas condiciones son San Miguelito, del Grupo Beta San Miguel, del que se habla que puede cerrar sus puertas ante la falta de caña; San José de Abajo, Providencia, que apenas alcanzará una molienda de 400 mil toneladas de caña; El Carmen, Central Potrero y la Central Energética de Atoyac, que ha sido una de las más beneficiadas al comprar caña libre y contratada.Dijeron que ya hay desesperación entre los productores abastecedores y que, al empezar los fuertes calores, antes de que se les seque sus cañas, deberá cortarla de inmediata o en su defecto tendrán que llevarla a la alcoholera de Potrero.