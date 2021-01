Cañeros exigirán a dueños de ingenios entregar “certificado de garantía de producción”

Grupo o ingenio que no haya depositado su certificado de garantía a ritmo de producción se le bloquearán sus bodegas y no sacará un sólo kilo de azúcar a venta en el mercado nacional, advirtió el presidente de la Unión Nacional de Cañeros A. C., Daniel Pérez Valdés.



Explicó que las bodegas de esas factorías podrán volver a abrir hasta que depositen los certificados de venta.



Tras sostener la primera reunión del Fideicomiso Maestro para la Exportación de Excedentes de Azúcar (FIMAE), señaló que los industriales a ritmo de producción deben depositar certificado de garantía de la cuota que les corresponde exportar al mercado mundial para que esa azúcar no perjudique el precio del mercado nacional.



Aseguró que hasta el momento ningún industrial ha depositado el certificado de garantía, por lo que el Comité Ejecutivo Nacional de su organización determinó estas medidas.



“No vamos a permitir que perjudiquen la economía de nuestros agremiados y de todos los cañeros del país”, advirtió.