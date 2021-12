Cañeros suspenden cosecha en Cuichapa; ingenio no cumple con pagos acordados

Al no cumplir acuerdos de pagos por concepto de cosecha y tratar la empresa ingenio San Nicolas de desconocer al Comité de Producción y Calidad Cañera, las organizaciones Unión Local de Cañeros A.C y CNPR suspendieron los cortes de caña desde el pasado fin de semana y no iniciarán hasta que la empresa cumpla los acuerdos.De acuerdo con informes del dirigente Alberto Darinel Suarez, denunció que los ejecutivos de esta empresa, como Jorge Sánchez, pretenden desconocer al Comité de Producción y Calidad Cañera y forman un Comité interno “fantasma”, con Miguel Bello Caredo, que es el director de Agricultura, acuerdo que no tiene validez; y con eso buscan desestabilizar este Comité de Producción integrado por las organizaciones y la empresa, que tiene representatividad jurídica.Lo que exige este Comité es que esta empresa pague en tiempo y forma, luego que debieron cumplir con un pago desde el martes de hace ocho días, por concepto de cañas libres de 800 pesos por tonelada y están ofreciendo 200 y 300, “lo que sin duda es una burla para el productor”.Comento que la zafra pasada les “rompieron la madre” pero advirtió que esta no va ser lo mismo. “La zafra pasada bloqueamos el ingenio y no dio resultados, porque son muy cochinos y traidores, ahora simplemente se paran los cortes de cosecha y si quieren moler, que muelan fierros; ellos con sus fierros y nosotros con nuestra materia prima; por lo que no iniciaremos la cosecha hasta que pague esta empresa”.Que no se les olvide que a los cañeros les corresponde el 57 por ciento y a ellos el 43 por ciento de la producción, mencionó.Mientras tanto, hasta el día de hoy martes, el corralón de cañeros prácticamente está vacío y el ingenio ha parado su molienda. Los obreros sólo están haciendo presencia para cumplir con su turno y cobrar como turno laborado.