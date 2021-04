Cañón del Río Blanco no genera ingresos por visitas, reportan

El Área Natural Protegida “Cañón del Río Blanco”, ubicado en la región centro de Veracruz, finalizó entre las reservas federales con menor ingreso de visitas en los últimos tres años en el país.



Al elaborar un desglose de la actividad turística en áreas naturales, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) informó que dicho espacio de jurisdicción federal de 48 mil 799 hectáreas no generó ingresos por visitas.



Otro sitio que no registró pago de derechos por visitas es el Santuario de Playa Rancho Nuevo, en Tamaulipas pero ambas adscritas a la Dirección Regional Planicie Costera y Golfo de México.



Cabe referir que el Cañón del Río Blanco fue declarado área natural protegida desde 1938 y se extiende por los municipios de Orizaba, Fortín, Ixtaczoquitlán, Atzacan, Nogales, Camerino Z. Mendoza, Maltrata, Aquila, Río Blanco, Rafael Delgado, Acultzingo y Soledad Atzompa.



En sus bosques pueden localizarse dos especies microendémicas: la Arenaria bryoides (musguito) y Draba nivicola (falsa siempreviva).



Otras áreas naturales que no tuvieron registro de visitación fueron los parques nacionales de Bosencheve, Desierto de los Leones, Cumbres del Ajusco, Desierto del Carmen o de Nixcongo.



En cambio, otras ANP tuvieron una alta afluencia de visitantes y de ingresos derivados de éstas.



Es el caso de Valle de los Cirios y Centro de Visitantes del Berrendo Peninsular, que en 2018 tuvo 2 mil 981 visitas, 2 mil 306 en 2019 y 437 en 2020.



En la Península de Yucatán y Caribe Mexicano, la reserva de Sian Ka’ann tuvo una afluencia de 478 mil 290 personas en los tres años.