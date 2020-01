CANIRAC plantea reparar y peatonalizar avenida Independencia, en Veracruz

El presidente de la de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en el estado, Daniel Martín Lois, consideró necesaria la reparación de la avenida Independencia con miras a su posible peatonalización.



Al recordar que esta es la vialidad más transitada del centro histórico de Veracruz, el empresario dijo que es fundamental su rehabilitación, la cual se viene anunciando desde el gobierno estatal del ex mandatario Javier Duarte de Ochoa, sin embargo el proyecto no ha prosperado.



Por ello, consideró que antes de peatonalizar esta calle, hay que repararla.



Posterior a esto, sería necesario realizar una reestructuración de los comercios establecidos en el centro histórico de Veracruz, con la intención de peatonalizar algunas de sus calñes.



El empresario restaurantero consideró importante que se empiece a vincular la zona histórica del puerto de Veracruz con lo turístico y no solo con lo comercial.



"Es necesario que haya otros giros comerciales para atraer más visitantes y reactivar el primer cuadro de la ciudad. A lo mejor al darle un poquito de movimiento al sector de otra manera a lo que es Independencia, puede empezar a llegar la gente porque ve que es peatonal, empieza a caminar a ver que hay escaparates, servicios, cafeterías y restaurantes y demás, a la mejor podemos darle un nuevo giro al centro de Veracruz que le urge", dijo.



Martín Lois aseguró que la peatonalizacion y reacomodo de negocios es una medida que ya se ha establecido en varios centros históricos a nivel internacional y en el 90 por ciento de los casos han sido exitosos.



El empresario propuso que primero se debe peatonalizar la calle Montesinos hasta Lerdo, donde destacó existen varios locales en renta que podrán habilitarse como restaurantes y cafeterías.