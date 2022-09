Caos por culpa del Puerto de Coatzacoalcos; cobra estacionamiento a traileros

La falta de un estacionamiento gratuito dentro del puerto de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) en Coatzacoalcos provoca caos en las inmediaciones de la zona de ingreso, donde traileros deben esperar por horas, exponiéndose ellos y a los vecinos de las colonias aledañas.Y es que la rehabilitación de la avenida que conecta con la entrada de carga de ASIPONA ha dejado al descubierto la falta de organización dentro del lugar, pero además, los cobros que se hacen por permitir que los choferes de carga tengan acceso y puedan estar seguros en lo que les toca el turno de descargar.“Tenemos que venir a hacer la fila, ASIPONA siempre cobra el estacionamiento ahí dentro, cosa que en otros puertos pues no cobran, porque en Veracruz hay un estacionamiento sumamente grande para que todos se queden estacionados. Se necesita arreglar un buen estacionamiento y que sea sin costo, afecta a los patrones, a nosotros, porque nos piden que cuando entremos, ahí nos quedemos, que no podemos salir a comer o si te vas te multan”, aseveró Andrés Sánchez, chofer con 15 años de experiencia.Las cajas de tráiler se estacionan en una y hasta cuatro filas justo donde inicia la obra y cuando ya no caben, algunos tienen que esperar afuera de la ciudad o en otros puntos de Coatzacoalcos, aunque también hay quienes les tapan el paso a las salidas de las calles de la colonia Frutos de la Revolución.Los conductores aclararon que es un gran beneficio la obra para todos, pero se requiere de mejor planeación, incluso volvieron a insistir en el libramiento portuario, obra que quedó inconclusa en el acceso a la ciudad.“Deberíamos tener otro libramiento para no molestar a la ciudadanía, porque nos estacionamos, ocasionamos problemas, tiramos residuos, no todos, pero andamos en el mismo grupo”, afirmó el conductor Esteban Velázquez Canela.Actualmente los trabajos han consistido en levantar el asfalto del carril de acceso al puerto, por lo que está habilitado el otro en doble sentido.