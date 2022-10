Capacidad de clínica 11 del IMSS Xalapa está superada, advierte derechohabiente

Hola, buena tarde:Quiero reportar y exigir a las autoridades del IMSS, que en la clínica 11 de Xalapa, Veracruz, está superado en su capacidad. Ya somos muchos derechohabientes y la sala de emergencia está saturada.Tienen a los internos en todos los pasillos de la planta baja, porque las salas destinadas a pacientes ya están llenas.En personal se me atendió bien, y hacen lo que pueden, sólo se observa que tienen carga de trabajo pesada y pues tratan de no ser groseros.Tampoco sirve el tomógrafo y el mismo IMSS envía en su ambulancia a los pacientes al puerto de Veracruz, porque allá si sirve el tomógrafo. Lo mismo pasa con el banco de sangre, que se tenía aquí en Xalapa.Además, las batas ya están viejas y rotas, como se adjunta en las imágenes.Mi propuesta es que con el dinero que ya no se dio a los partidos políticos (el ahorro), sea ocupado en salud y construir otra clínica, que tanto nos hace falta a los xalapeños, localidades y municipios aledaños. La salud es primordial.Favor de ocultar mis datos.De antemano gracias alcalorpolitico.com.