Captan a funcionario del IMSS que manejaba en estado de ebriedad, en Xalapa

Policías municipales de Xalapa detuvieron y dejaron ir a un alto funcionario del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de la Delegación Norte, quien manejaba en total estado de ebriedad.Se trata de Hugo Cristian Mora Mávil, titular de la jefatura de Servicios Jurídicos, que en una transmisión en vivo en la red social Facebook por parte de la agrupación Resistencia Ciudadana Xalapeña, quedó exhibido por incluso quedarse dormido de lo ebrio que estaba.Algunas versiones indican que el servidor público presume una supuesta cercanía a la Delegada María de Lourdes Carranza Bernal, de quien incluso se dice ser protegido.De acuerdo con la transmisión, el 10 de septiembre Mora Mávil fue interceptado en la avenida Rébsamen por elementos de la Policía Municipal en compañía de una mujer presuntamente también trabajadora del IMSS.En un principio ambos se negaron a bajar de la unidad, pero en algún momento de la transmisión, se observa que la mujer baja del vehículo a hacer una llamada.Esto evidenció la torpeza de sus movimientos al caminar; mientras hacía la llamada, inmediatamente un elemento policiaco se acercó a la ventanilla del conductor para despertarlo.“Amigo, amigo”, decía el policía quien procedió a abrir la puerta. En ese momento la mujer enfureció y exigió cerrarla nuevamente.“No, cierren la puerta, no, no, no. Él está dormido, él no hizo nada”, señalaba y trataba de impedir que lo molestaran.Al hombre se le insistió que bajara del vehículo mientras cuatro elementos intentaban calmar a la mujer.En tanto esto pasaba, hasta el lugar llegó una tercera persona vestido de pants, sudadera y tenis, que inmediatamente habló con la mujer y los policías.Finalmente, tras la insistencia, el conductor lo que hizo fue pasarse al asiento del copiloto sin salir del vehículo; la mujer, dado el estado en el que también se encontraba, intentó sentarse nuevamente en el mismo asiento ya ocupado por Mora Mávil.Posteriormente se ubicó en los asientos traseros y empezaron ambos a hablar, mientras afuera los uniformados señalaban que llegaría al punto de detención la Policía Vial.Sin embargo, varios minutos después los elementos no llegaron y el hombre que arribó al lugar tomó el control del vehículo y los dejaron ir.