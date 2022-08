Captan jauría de más de 30 perros recorriendo calles de Mendoza

A pesar de ser uno de los principales problemas en municipios de la región de las Altas Montañas, autoridades municipales no han solucionado la condición de los perros en situación de calle.Vecinos de las colonias Hogar, Centro y Prado, informaron sobre una manada de más de 30 perros recorriendo calles de estás colonias tras una hembra en celo.Los reportes indicaron que los perros se tornaron agresivos y pelearon entre ellos, pero también agredieron a automovilistas y ciclistas que pasaron por ahí.El problema, coincide el ama de casa Carmen Martínez, es que el Ayuntamiento no aplica los reglamentos, no sanciona a los dueños irresponsables, ni les notifica sobre dejar a las mascotas deambular en la vía pública.De acuerdo a los censos de vacunación antirrábica y campañas de esterilización, se estima en Mendoza una población de unos 2 mil 600 perros.De estos, unos 500 perros deambulan en situación de calle porque sus propietarios los sacan por la mañana, y cerca de 120 no son reconocidos, aunque la cifra podría aumentar.Con el mismo problema se encuentran los municipios de Nogales, Huiloapan, Río Blanco, Ixhuatlancillo y La Perla, donde las estadísticas incluyen casos de maltrato animal, ataque a transeúntes o atropellamientos.