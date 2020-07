Captura de “autoconsumo” golpea a pescadores de Veracruz

La pandemia por el COVID-19 ha incrementado la pesca de “autoconsumo”, lo que está impactando al sector pesquero porque la producción de las especies ha disminuido.



El presidente de la Federación de Pescadores de Veracruz, Bernardo Hernández Guzmán, señaló que cualquier persona que tenga una embarcación menor puede usarla para salir a pescar para consumo familiar, incluso hay quienes piden a los pescadores que los lleven a capturar las especies.



"Es sabido de todos que no hay trabajo, que se están perdiendo las fuentes de trabajo, mucha gente viene al mar a ver qué lleva a su casa, muy válido y los apoyamos nosotros pero se puede decir que si no es competencia, es gente que viene y se lleva el producto y eso es algo que nosotros dejamos de capturar, no deja de ser una afectación para nosotros", dijo.



Precisó que la misma población está intentado buscar alimentos y ven en la pesca una opción, por ello, han recurrido a la pesca como una forma de llevar comida a sus casas.



Además, las lluvias atípicas ha generado que el producto disminuya y la baja en los precios y la demanda en los mercados debido a la crisis sanitaria ha pegado al sector.



"Es una alternativa, es algo de competencia y eso hace que la pesca con un permiso tenga una producción más baja. Le llamamos la pesca de autoconsumo, hay gente que viene y dice, llévame y pues les decimos súbete porque sabemos de la necesidad que hay pero sí se ha incrementado el esfuerzo pesquero, no hay mucha producción", dijo Hernández Guzmán.



Actualmente, poco más de la mitad de los 800 pescadores de Veracruz salen al mar, pescando menos pero se mantienen en busca de un sustento.



"Podemos hablar de un 70 por ciento que está haciendo su actividad porque la gente, aunque corra el riesgo, tiene que seguir saliendo a la mar", finalizó.