Carambola entre 3 vehículos deja 1 lesionado y daños materiales, en Hueyapan de Ocampo

Este lunes se registró la colisión entre tres vehículos, con saldo de una persona lesionada, esto sobre el tramo de la carretera que comunica a Hueyapan de Soconusco y el Puente Cuitlazoyo en el municipio de Hueyapan de Ocampo.



Las unidades involucradas fueron, una camioneta del mixto rural, con número económico 41, de la localidad 5 de Mayo, una camioneta pickup de color rojo y el taxi marcado con el número 100 del municipio de Hueyapan de Ocampo.



Según el reporte de las autoridades, el incidente ocurrió luego que, por lo denso del humo de una quema de pastizal, el conductor de la camioneta particular, no alcanzó a ver la unidad de taxi que se desplazaba a baja velocidad y terminó colisionando por alcance.



Esta situación llevó a que el conductor del mixto rural, también se estrellara por alcance con la camioneta particular, la cual llevó la peor parte.



Tras la carambola una persona identificada como Rafael Márquez Prieto, de 34 años de edad y que viajaba en la camioneta de alquiler resultó lesionada, por lo que fue canalizado a un hospital.



Por su parte Abacu Márquez Hernández, de 23 años de edad, quien era conductor del mixto rural; Omel Palacio Delfín, de 36 años de edad, operador de la camioneta pickup y el taxista Jorge Caballero Azamar, resultaron con algunos golpes sin consideración.



Mientras tanto, elementos de la Policía Municipal de Hueyapan de Ocampo, realizaron labores de vialidad para evitar otro percance.



Más tarde autoridades de tránsito se hicieron cargo de la situación y remitieron las unidades al corralón.