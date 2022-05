Carece Alcaldía de Xalapa de terrenos para construir unidades deportivas

Aunque en Xalapa se requerirían al menos cuatro complejos deportivos con canchas para la práctica de distintas disciplinas, ya no hay terrenos propiedad del Ayuntamiento, con al menos cinco hectáreas, donde puedan ejecutarse dichos proyectos.Así lo indicó el director de Cultura Física y Deporte del Ayuntamiento de Xalapa, Bertoldo Reyes Campuzano, al añadir que todo lo que se edifique en la Capital veracruzana en materia de infraestructura deportiva debe ser integral y con varias especialidades.Enumeró que un complejo de esa naturaleza debe tener mínimo un campo de futbol para adultos, con buenas instalaciones y semiprofesional; además de dos para infantiles (futbol 7) con gradas y demás requerimientos; dos campos de béisbol para niños y no para adultos."Xalapa, no nada más requiere una unidad deportiva, sino unas cuatro porque tiene cuatro zonas fuertes, debidamente localizables (...) Nada más ahí estamos hablando de más de cinco hectáreas, entonces de dónde vamos a conseguir esa superficie para siquiera una unidad, no es fácil", revelóReyes Campuzano apuntó que "si nos pusiéramos exigentes" se necesitarían 12 hectáreas por complejo, aunque con unas 6 hectáreas ya se podría ejecutar un proyecto de esa envergadura."El problema es que Xalapa no tiene reserva. Eso es lo que se nos ha dicho y es lo que hemos observado también nosotros que hemos estado haciendo investigaciones como antecedentes de propiedad de los espacios. No hay superficies de esa dimensión al menos propiedad del municipio", aseveró una vez más.Asimismo, expuso que por ahora no se cuenta con un proyecto de alberca pública o centro acuático manejado por el Ayuntamiento; y apuntó que el ubicado en Las Torres, de Casa Homex, fue concesionado."No he ido a revisarlo y tengo que revisar la documentación con la cual fue dada en comodato, es lo que me han dicho, que fue dada en comodato pero yo no lo he verificado porque no tengo el antecedente", afirmó el funcionario xalapeño.