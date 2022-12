Carencias no fueron obstáculo para el fervor guadalupano, en La Perla

De nueva cuenta el fervor guadalupano se volcó en la iglesia Santa María de Guadalupe, del municipio de La Perla, en donde los artesanos colocaron el adorno del templo, embelleciendo en sobremanera el lugar.Desde hace unos días, los pobladores trabajaron en ese arreglo de la iglesia que se ubica en la cabecera municipal y a la cual acuden cientos de fieles a venerar a la Virgen Morena.Como cada año y, a pesar de la crisis económica y de lo complicado que pudiera ser obtener esas miles de flores, los habitantes decidieron volver a mostrar talento artístico en la colocación de esas de diversos tipos, tamaños y colores.Acompañados el obispo Eduardo Cervantes Merino, después del mediodía fue que abrieron las puertas del edificio religioso; un camino con tapetes artesanales los guió hasta la puerta del santuario.El prelado, quien presidió la eucaristía recordó la tradición de cada 12 de diciembre, donde se realizan estas fiestas y se congratuló por poder ser el pastor de la diócesis que se regocija con ellos.Es de recordar que el municipio de La Perla, en sus comunidades continúa sufriendo de pobreza extrema y marginación, sin embargo en estos casos pobladores católicos deciden destinar recursos para celebrar a la Virgen de Guadalupe.El obispo de Orizaba, Eduardo Cervantes Merino, aseveró que la “casita sagrada” de María no se centra sólo en la edificación de un lugar, sino en la construcción de una mejor sociedad, la que lucha porque la dignidad humana resalte, donde prevalezca la justicia, la paz, el desarrollo integral de la persona.El prelado expresó que preocupan las realidades sociales, como la migración en este municipio y otros de las faldas del volcán Pico de Orizaba."A mí mismo en misas dominicales de esta zona han venido jóvenes y muchachas a pedirme la bendición porque se van a pasar la frontera. Qué triste que alguien tenga que dejar su familia, su casa, su seguridad, porque no les ofrecen oportunidades para el futuro".Durante la homilía pidió que todos los fieles católicos que se concentraron en esta misa, construyan el bien unos con otros."Hagamos senderos para que los jóvenes no caigan en la delincuencia; a nosotros nos toca cuidar a los jóvenes, a mamá y papá les digo que hay que fortalecer los procesos de educación y sobre todo de evangelización".El prelado pidió a los fieles seguir rogando por el progreso de la patria, pero por las sendas de justicia y de paz.Esta tarde, Cervantes Merino acudió a la iglesia Santa María de Guadalupe del municipio de La Perla, en donde cada 12 de diciembre la población se esmera por colocar un adorno excepcional en el templo, el cual se considera una expresión artística de gran talla.