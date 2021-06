Carlos Adriel Salmerón ofrece noche de piano con la OSX, bajo la batuta de Martin Lebel

Este viernes, en punto de las 20:30 horas, la Orquesta Sinfónica de Xalapa (OSX) de la Universidad Veracruzana (UV) inicia su cuenta regresiva para llegar al final de su Ciclo Dos este 3 de julio, al ofrecer el Concierto para piano No. 15 de Mozart -una obra espectacular- con la presencia del pianista mexicano Carlos Adriel Salmerón y la hermosa Serenata No.2 de Brahms, en su destacada sala de conciertos en Tlaqná, Centro Cultural.



Es necesario mencionar que Mozart compuso el concierto para ser interpretado en una serie de actuaciones en Viena, en el Trattnerhof y el Burgtheater, en el primer cuarto del año 1784, donde él mismo fue el solista en marzo de 1784. En una carta a su padre, Mozart compara este concierto con el n.º 16 en Re Mayor: “Considero que ambos son conciertos que hacen a uno sudar; pero el Si Bemol Mayor supera incluso al de Re Mayor en dificultad”.



En efecto, muchos pianistas consideran que se trata del más difícil de los conciertos para piano de Mozart. La dificultad del concierto estriba ante todo en su diseño en escalas muy rápidas que deben ser tocadas perfectamente y también en sus acordes muy densos que se mueven arriba y abajo. Empezando por este concierto, Mozart empezó a usar el término grand para describir sus conciertos como el KV 450 que presentan una prominente y necesaria sección de viento en el conjunto.



Si históricamente las serenatas se consideraban música de entretenimiento y lo eran, ¿cómo llegó nuestro serio Brahms a escribir no una sino dos serenatas? Parece fuera de lugar para este compositor, cuyas primeras obras fueron esencialmente de gran escala y terriblemente serias, considerar la creación de una forma de música que parecía estar en desacuerdo con su naturaleza. La respuesta es muy simple y de hecho en consonancia con su mentalidad. Este era un joven bastante impresionado por el legado de Beethoven, un compositor en ciernes que se consideraba indigno de seguir los pasos del gigante, aunque ese era el camino que instintivamente quería recorrer.



Si la primera serenata fue un poco conservadora y lo que podríamos llamar no brahmsiana, la segunda tenía todo el material del verdadero Brahms, revelando las características que hacen que la música del compositor sea inmediatamente reconocible. La inclinación, la calidez, las melodías graciosas y los animados ritmos cruzados que dan distinción a una obra que esencialmente encaja en la definición de una serenata como música estrictamente de fácil escucha. Esencialmente, pero no del todo, ya que el tercer movimiento central de la obra de cinco movimientos proyecta una larga sombra gris sobre los encantadores movimientos de antes y después. No es la única idea melódica del movimiento, pero se convierte en una rica fuente del tipo de transformación temática que fue una técnica de toda la vida del maestro.



¿QUIEN ES CARLOS ADRIEL SALMERÓN?



La Orquesta Sinfónica de Xalapa nos indica que Carlos Adriel Salmerón se ha presentado en importantes escenarios nacionales y extranjeros como el Palacio de Bellas Artes, Sala Nezahualcóyotl, Auditorio Nacional de Música de Madrid, Teatro de la Ciudad Prohibida en Pekín y la Radio de Baviera en Múnich. Ha realizado presentaciones y giras por diversas ciudades de México, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Costa Rica, Jamaica, España, Alemania, Italia, Hungría, China y Hong Kong.



Además, la OSX destaca sus actuaciones como solista al lado de la Orquesta Sinfónica Nacional, Orquesta de Cámara de Bellas Artes, Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, Sinfónica del Estado de Puebla, Sinfónica de la Universidad Autónoma de Chihuahua, bajo las batutas de Juan Carlos Lomónaco, Román Revueltas, José Luis Castillo, Avi Ostrowsky, Raúl García y Miguel Salmón del Real.



Carlos Adriel Salmerón ha sido miembro de las agrupaciones camerísticas Ensamble Nuevo de México y Ensamble Tamayo y ha colaborado con agrupaciones de música nueva como Liminar o el Centro de Experimentación y Producción de Música Contemporánea. Desde el 2011 forma parte del grupo de Concertistas de Bellas Artes del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.



En el ámbito docente es profesor de Piano en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Panamericana y profesor de piano y música de cámara en la Escuela Superior de Música del INBAL. Ha recibido formación como profesor Suzuki y se desempeñó como profesor de piano en el Centro Escolar Cedros entre 2008 y 2019.



Recibió su formación en la Academia Musical Yamaha y en la Escuela Superior de Música del INBAL, donde obtuvo la licenciatura en Ejecutante de Piano. Posteriormente realizó estudios de posgrado y especialización en Madrid, España en la Escuela Superior de Música Reina Sofía y en el Instituto Internacional de Música de Cámara de Madrid.



BOLETOS EN LÍNEA



Ya se pueden adquirir boletos en línea en la página orquestasinfonicadexalapa.com, así como en taquilla de la Sala Tlaqná, el mismo día del evento a partir de las 11 h. Precio: $80.00 más comisiones y cargo por servicio. Cupo limitado. No se admiten menores de 12 años.



Este concierto se llevará a cabo este viernes, a partir de la hora tradicional, que no son ni las nueve, ni las ocho, sino a las 20:30 horas, concierto que será transmitido en vivo a través de RadioUV (90.5 FM) con retransmisión el domingo 13 a las 12h00 y el miércoles 16 a las 20h30 en las plataformas de YouTube de la @OSXUV y @TeleUV.