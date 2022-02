Carlos Loret es golpista, ataca al proyecto de transformación: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que dio a conocer los presuntos ingresos del periodista Carlos Loret de Mola porque el periodista se dedica a golpear a su Gobierno.“Debe de transparentarse todo, el que nada debe nada teme, no sé por qué se alebrestaron, se molestaron tanto porque señalé aquí una información que me hicieron llegar sobre lo que gana Loret de Mola. ¡Cómo no dar a conocer esta información si este señor se dedica a golpear, no sólo al gobierno, no sólo al presidente, sino el proyecto de transformación que estamos llevando a cabo millones de mexicanos para acabar con el principal problema de México, la corrupción!”, expresó en su conferencia mañanera de este lunes, en Palacio Nacional.López Obrador señaló que los ataques no son en contra de él, tampoco de sus hijos, sino que se trata de una reacción conservadora, golpista en contra de que se lleve a cabo un verdadero cambio en el país.El Presidente López Obrador aseguró que su gobierno no es de medias tintas: "no es más de lo mismo, no somos Vicente Fox".Cuestionó por qué el también columnista de EL UNIVERSAL tiene presuntos ingresos anuales por 35 millones de pesos al año, unos dos millones y medio de pesos al mes.“¿Quién gana eso, un científico, un intelectual? El Presidente gana pues 10 veces menos, ¿por qué gana tanto ese señor? Porque le pagan los de la mafia del poder para atacarme, debilitarnos y que regrese el mismo régimen de corrupción”, declaró.Pese a esto, el Mandatario dijo celebrar la movilización en redes sociales en torno al mensaje #TodosSomosLoret, "porque no fueron muchos" y, sin embargo , son millones los que apoyan las transformación.