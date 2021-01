Carlos Morales Guevara levanta la mano por candidatura del PRI en Perote

El ex presidente municipal de Altotonga y ex diputado local por Perote, Carlos Morales Guevara, manifestó que también tiene interés por ser candidato por su demarcación en el actual proceso electoral.



Durante entrevista, Carlos Morales dijo que “caminar con limpieza” a través de su vida política lo convierte en un activo competitivo para su partido, el Revolucionario Institucional, lo que quedó de manifiesto en los resultados de dos encuestas que se llevaron a cabo hace poco en la región de Perote.



“Se reflejó un alto grado de aceptación hacia mi persona hasta por cuatro a uno, tanto ante quienes pretendan competir de manera interna como externa”, aseguró.



Morales Guevara lo atribuyó a que en su actuación pública siempre ha buscado la obtención de resultados, de los cuales aseguró que existe constancia plena. “Si no hubiesen sido satisfactorios, las encuestas habrían arrojado otros datos”, subrayó.



De igual modo, dijo que cuenta con la experiencia necesaria para la gestión pública y que su juventud le permite innovar y buscar nuevos caminos y espacios para lograr lo que se propone.



“Tuve la oportunidad, a los 27 años, de ser Alcalde de Altotonga y a los 30 de ser diputado local por el distrito de Perote. Tengo vocación para el servicio público y todas mis encomiendas las he desempeñado con eficiencia y honestidad. No tengo nada que esconder ni nada que me puedan recriminar. Eso me permite hacer política con tranquilidad, en contacto con la ciudadanía”, asentó.



Eso, expuso, es lo que le motiva a querer participar en el actual proceso electoral y sumar junto con el PRI. “Espero el sentido en el que viene la convocatoria y quiero ser muy prudente con los tiempos y espacios que se están construyendo a través de una alianza, en la que van a participar más de una expresión política con un objetivo en común: el de generar equilibrios desde la oposición con la responsabilidad que requiere el estado de Veracruz”.



En la construcción de esa alianza, dijo, la determinación que tome el PRI debería estar basada en “tomar en cuenta a personas que no tengan ningún tipo de antecedentes de traición ni que predominen intereses particulares por encima de lo que la sociedad y Veracruz demandan”.



Finalmente, Carlos Morales afirmó que su interés por la candidatura es porque quiero seguir sirviendo en el municipio de Perote.