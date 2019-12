Carne de cerdo subió de precio en mercados de Veracruz Puerto

En vísperas de la Nochebuena, se registró un aumento de por lo menos 10 pesos en el precio de la carne de cerdo, afirman tablajeros de Veracruz.



Ante el incremento del precio, el kilogramo se comercializa hasta en 80 pesos en el caso de la pierna de cerdo, cuando hasta hace algunos meses estaba en 50 pesos.



“El problema es el precio, está muy caro, se fue muy elevado, subió casi 6 pesos por kilo en pie, se va en promedio 10 pesos más. No hay dinero, estamos bien surtidos, pero nada”, dijo Luis Didier, comerciante.



El ajuste considerable de este alimento ha propiciado que las ventas estén detenidas. A pesar de que en estas fechas la demanda sube, hasta el momento, no se ha visto reflejada la Navidad.



“Estas fechas se llevan más pierna y jala mucho la costilla, es más cara, pero es más jugosa, las piezas son más chicas y las compran por kilo y la pierna es grande, es más cara porque no es pieza”.



Los tablajeros ponen ahora sus esperanzas para la cena de Año Nuevo, fecha en que esperan se registre demanda del producto.



Por el momento, no anticipan otro aumento en el precio, situación que les dejaría en menor competencia.



“Estamos esperando para que se incremente las ventas, porque todo el año estamos muy bajos”, dijo, Ezequiel Rodríguez.



Ante la diversidad de opciones e incluso la carne congelada, consideran que están en desventaja debido a los altos precios que tiene la carne de cerdo.