Carretera Ixtaczoquitlán-Ciudad Mendoza ya está saturada

La carretera federal 150 en su tramo Ixtaczoquitlán-Ciudad Mendoza, quedó rebasada, alcanzando una carga vehicular de 17 mil vehículos por día y es insuficiente para apoyar el desfogue de la autopista Puebla-Orizaba y viceversa, al registrarse accidentes o cierres parciales.De acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el último trimestre se registró un incremento en el flujo de productos y mercancías que van del Puerto de Veracruz a la Ciudad de México y viceversa, como resultado de la ampliación del Puerto.Entrevistado sobre este tema, el alcalde de Río Blanco, Ricardo Pérez García, reconoció que no existe algún proyecto de ampliación o desfogue de la carretera federal que atraviesa los municipios deIxtaczoquitlán, Orizaba, Río Blanco, Nogales y Ciudad Mendoza.Considerando una importante necesidad el mantener una arteria en óptimas condiciones, el municipio de Río Blanco invirtió en el 2022 en bacheo y reencarpetado de algunos tramos de los 5 kilómetros que le corresponden.Sin embargo, al ser una zona urbana no existen condiciones para ampliar la vialidad la cual se encuentra limitada a cuatro carriles a la circulación.Y es que de acuerdo a los registros de accidentes del último bimestre, ocurridos en el tramo Cumbres de Maltrata a Ixtaczoquitlán, miles de conductores se han quedado varados hasta por ocho horas al no existir desfogue vialidades para soportar la carga pesada.Transportistas han solicitado a la SCT apliquen acciones contundentes para disminuir el número de accidentes por autopista, mejorar el mantenimiento a las carpetas de rodamiento y sancionar los actos de rapiña y asaltos que afectan el flujo vehicular en la zona centro del Estado.