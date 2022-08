Carreteras de Veracruz son inseguras, insiste CANACAR

Las zonas de Maltrata, La Tinaja, Sayula, el tramo de Puebla en San Martín y el Arco Norte, sí son focos rojos en materia de robo para el transporte de carga, aseguró el delegado de CANACAR en la zona Orizaba-Cordoba, Enrique Rustrián Villanueva, quien también destacó que el problema de la rapiña es una realidad en el cual las autoridades se ven superadas.Cuestionado en referencia a las declaraciones hechas la semana pasada por el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, quien aseguró que se ha reunido con empresarios del transporte y no le han manifestado la inquietud de inseguridad en las carreteras, el empresario indicó que con el mandatario no han sostenido algún encuentro, pero al menos este día ya lo hicieron con el titular de la secretaría de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado."No nos hemos reunido con el Gobernador, pero hoy lo hicimos con el Secretario Seguridad Pública para platicar el tema de la inseguridad, porque aún y cuando hemos visto que en algunas zonas sí se ha trabajado, hay otras que necesitan más atención y vigilancia como es el caso de La Tinaja-Cosamaloapan, donde sí se han tenido eventos de robo".En referencia a la rapiña, aún y cuando no lo abordaron con Gutiérrez Maldonado, dijo Rustrián Villanueva, que está latente y cada vez que sucede algo así no se atiende, pues las autoridades no se quieren meter en temas complicados con la gente.