Fueron integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) los responsables del terror por la balacera ocurrida este lunes en Orizaba, confirmó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez al referir que la situación fue controlada y este suceso no afecta la tranquilidad en la zona y en el Estado.Durante entrevista previa al acto cívico en conmemoración del 175 aniversario de la gesta heroica de los niños héroes, el titular del ejecutivo aseveró que no hay focos rojos en materia de seguridad y que el operativo continúa.De igual modo, sostuvo que en este Gobierno no hay pacto con los grupos crimínales y se actúa para mantener la paz de la ciudadanía.