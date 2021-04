Cartilla del Servicio Militar dejará de ser requisito para obtener pasaporte

A partir de mañana sábado, ya no será obligatorio presentar la Cartilla del Servicio Militar Nacional como documento de identificación para la expedición del pasaporte.



La disposición cobrará vigencia con la derogación del artículo 60 de la Ley del Servicio Militar, sin embargo, continúan vigentes las fases del Servicio Militar Nacional, como son el alistamiento, sorteo, reclutamiento, adiestramiento y la liberación de la cartilla.



El referido artículo señalaba a las autoridades de Migración la obligación de exigir a todos los mexicanos que pretendían salir del país presentar la Cartilla del Servicio Militar Nacional para la expedición del pasaporte.



Con su derogación, el Ejecutivo Federal tendrá 90 días naturales para realizar las modificaciones necesarias al Reglamento de la referida Ley.



La Ley del Servicio Militar está vigente desde el 19 de agosto de 1940 y fue expedida como parte de los preparativos de México para participar en la Segunda Guerra Mundial.



El artículo 60, que a partir de mañana queda derogado, obligaba a las autoridades de migración exigir la Cartilla del Servicio Militar para expedir pasaporte a quienes pretendieran salir del país, incluso el incumplimiento de ese requisito se sancionaba con una pena de dos a seis meses de suspensión de empleo.



Sin embargo, la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados consideró que esa disposición quedó obsoleta con la ratificación de diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y con las reformas constitucionales en la materia realizadas en 2011 sobre el derecho a no ser discriminado.



Y reiteró que la nueva disposición que mañana entra en vigor no suprime el carácter de obligatorio con el que está investido el Servicio Militar Nacional, sino que eleva a rango de ley la disposición reglamentaria, en concordancia con los tratados internacionales y las reformas constitucionales en materia de derechos humanos.