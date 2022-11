Casa de Asistencia es segura, dice DIF de Coatzacoalcos tras fuga de menores

Aunque dos adolescentes se escaparon de su Casa de Asistencia Social Amar (CASAMAR), el DIF de Coatzacoalcos afirmó que cuentan con la seguridad y vigilancia pertinente para quienes aún se encuentran resguardados.El director del organismo, Elit Seva Juárez, aseguró que en el organismo no se oculta información ni entorpecen las investigaciones, tras darse a conocer que hace un mes dos menores se fugaron de CASAMAR."Como entenderán, el tema es un poco delicado por eso no podemos dar más información de la que ya se dio a través de un comunicado, el proceso de investigación está en manos de las autoridades pertinentes.“No podemos dar más información porque revictimizaríamos a las menores, violaríamos la normatividad aplicable, cuando haya información confiable se las haremos llegar, no se oculta información, solo que entorpeceríamos las investigaciones", dijo.El funcionario evitó dar información respecto a cuántos menores hay actualmente dentro de Casamar y mucho menos de los protocolos que emplean para darles la protección necesaria.