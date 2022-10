Casa de la Misericordia de Orizaba apoya a estudiantes con comidas

Para apoyar a los jóvenes que estudian en Orizaba, pero que no cuentan a veces con dinero para poder comprar algo de comer, es que la Casa de la Misericordia sigue otorgando raciones de alimentos para este sector.En este sentido el encargado de esta casa de ayuda y sacerdote, Román Oficial Gil, indicó que sólo se les pide una coperación de cinco pesos, pero si no cuentan con esa módica cantidad, aún así se les otorga su comida."También en lugares estratégicos vamos a poner lonas donde se le avise al joven que cuando haya necesidad, pueden avisar y acudir más tarde por su comida".Indicó que los jóvenes que asisten por su comida son de la Sierra de Zongolica, de la Cuenca del Papaloapan, de la zona de Huatusco."No tenemos límite para apoyar a los jóvenes y si hay más demanda de los estudiantes, le echaremos más agua a los frijoles, lo que queremos es que ellos no se queden sin comer".De igual forma apuntó que se les otorga, a quienes lo necesitan, el servicio de psicología, médico y si no tienen dinero para sus medicinas se les apoya con estas en dado caso que los haya en la casa.Resaltó que el costo de la porción que otorgan, en cualquier lugar sería de 120 pesos, pero aquí solo es de 5 pesos para quien tiene ese recurso.Y es que el plato entregado a estas personas contiene: sopa, carne, verduras, frijoles, tortillas, agua y cuando se puede hasta algún postrecito.