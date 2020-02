Casa de Sergio Pitol no se venderá ni hay proyecto de convertirla en museo

Familiares del ensayista Sergio Pitol Demeneghi (1933-2018) desistieron de ofrecer en venta la casa del literato, en el número 11 de calle Pino Suárez de la colonia Centro de Xalapa.



La sobrina del ganador del Premio Cervantes, Laura Demeneghi, explicó que antes de finalizar 2019 la familia de Pitol Demeneghi acordó retirar la oferta del mercado.



"Al final decidimos que no la vamos a vender y esperar a ver si se da algo pero no la vamos a vender", anunció.



Dijo que fue por consenso de la familia no vender la propiedad, aunque admitió que no existe proyecto para convertirla en estudio o museo.



Señaló que hubo buenas intenciones y personas interesadas en la compra, aunque nunca existió una oferta real.



Cabe destacar que el pasado 31 de enero de 2019, Laura Demeneghi colocó afuera de la propiedad carteles con la leyenda "Se vende" y en esa ocasión pidió la intervención de las autoridades para evitar la venta del inmueble.