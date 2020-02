Casas dañadas por Frente Frío son “lección para todos los xalapeños”: Alcalde

Luego de una protesta de vecinos para demandar apoyo, el alcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, afirmó que las viviendas dañadas por el Frente Frío número 41 son una lección para que los ciudadanos coloquen de manera adecuada sus techos.



"Lo que ocurrió, es una lección para todos los xalapeños, si cualquiera de nosotros coloca una lámina encima de su vivienda y no la fija adecuadamente, si no se logra retener en el espacio donde habita, un viento de estos pone en peligro a toda la comunidad", dijo.



El primer Edil refirió que se está buscando darle asesoría jurídica a los vecinos de la colonia Rafael Lucio, para que sean ellos los encargados de llegar a un arreglo con el dueño de la propiedad de la cual se desprendió el techado.



"Estamos buscando que se les brinde asesoría jurídica para que sean los vecinos los que gestionen y lleguen a un arreglo con el dueño de esa propiedad que no tomó las medidas adecuadas para su construcción".



El munícipe explicó que toda la ciudadanía debería estar consciente de seguir las reglas para la construcción de sus viviendas, pues al no hacerlo, se tienen este tipo de consecuencias.



Cabe resaltar que este día, habitantes de la colonia Rafael Lucio bloquearon por unos minutos la vialidad de la calle Enríquez, para exigir a las autoridades municipales, el apoyo para retirar una lámina que afecta varias casas, donde afirmaron que Protección Civil les negó la ayuda.