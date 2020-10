Casas de Privada Hortensia deben demolerse, establece dictamen de PC de Xalapa

Las viviendas que están en riesgo de colapsar en la Privada Uno Hortensia de la colonia Represa del Carmen, en Xalapa, tendrán que ser demolidas por el peligro que representan, así lo dio a conocer el director de Gobernación del Ayuntamiento, Juan Vergel Pacheco.



"Los hemos recibido, tenemos sus escritos. Hay dictámenes de Protección Civil. Lamentablemente la propiedad de las personas está en riesgo; son tres casas que el dictamen arroja que tienen que ser demolidas".



Vergel Pacheco aseguró que de cumplirse con el dictamen, existe un riesgo latente para los vecinos de la calle Hortensia.



"El dictamen se les dará a conocer oficialmente. De hecho ya saben (…) el dictamen. En otra ocasión se les ha explicado y las personas viven en otro lado, las casas están vacías y las personas tienen la posibilidad de estar en otro lado".



El funcionario resaltó que no es obligación del Ayuntamiento darles una opción de reubicación, ya que cuando alguien adquiere una propiedad en las condiciones donde están construidas las casas deben estar informados de los riesgos que presentan o se pudieran generar en un futuro.



"El Ayuntamiento no tiene la obligación de ofrecer una alternativa en ese aspecto. La administración de aquel tiempo (debió) haberles dicho que no se podía construir ahí. Es una situación que los propietarios saben perfectamente de la condición de riesgo que enfrentan. Se les entregará el dictamen personalmente".



De querer manifestarse y cerrar vialidades como lo anunciaron los propietarios y vecinos de la zona, aseveró que no limitarán el derecho de expresión y el Gobierno sólo hará lo que está legalmente establecido.