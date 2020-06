Casas inundadas deja fuerte aguacero, en Veracruz Puerto

El fraccionamiento Floresta en el puerto de Veracruz, se inundó tras la lluvia de la madrugada del jueves.



Una de las zonas quedó prácticamente intransitable debido a que el nivel del agua aumentó y se metió a sus casas.



Los vecinos hacen un llamado urgente a las autoridades, para que intervengan porque afirman no están operando las bombas al cien por ciento, lo cual impidió que se desfogara el agua.



"Estamos inundados, tenemos agua en nuestras casas, estamos adultos mayores con agua adentro de nuestras casas con el COVID-19. Por favor, ayúdennos, las bombas no son suficientes, no están funcionando todas. Se fue la luz porque se tronó el transformador", dijo María Teresa Aguilar Bravo, presidenta de los colonos del Floresta.



Los habitantes de la zona de la calle Oriente Norte fueron los más afectados y aunque el agua empezó a bajar el nivel una vez que se desazolvaron las alcantarillas, el agua aún se mantenía en las viviendas.



Personal de Limpia Pública y Obras de desplegaron con bombas para desfogar el agua de las calles.



Vehículos se quedaron parados a media calle y otros en el camellón debido a que no pidieron continuar el trayecto.