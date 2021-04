Pese a las reiteradas invitaciones a través de distintos medios, un total de 298 ciudadanos no acudieron a reclamar sus credenciales, por lo que no podrán ejercer el voto el próximo 6 de junio.



El vocal del Registro Federal de Electores del 03 Distrito del Instituto Nacional Electoral, Óscar Monroy Franco, detalló que de ese total de micas 120 corresponden a ciudadanos del municipio de Tuxpan, igual número de Álamo y las 58 restantes son de Castillo de Teayo, Cazones, Cerro Azul y Tepetzintla.



El plazo para haber reclamado las credenciales fue el 10 de abril, pero no fueron reclamadas, probablemente por desidia u olvido, así también por cambio de lugar de residencia o por deceso.