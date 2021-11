Casi el total de feminicidios en Veracruz no se resolverán, lamentan

La artista plástica y activista por los derechos de las mujeres, Wendy López, expuso que estadísticamente sólo 3 de los 77 feminicidios que hasta ayer miércoles se contabilizaban en el Estado este año, tendrán una resolución judicial.“Estadísticamente de estos 77 casos, sólo se van a resolver tres. Hablamos de un 1%, que desgraciadamente, yo creo que para mí, ni para nadie, eso se le llamaría justicia en México”, señaló en entrevista.Luego de realizar un performance con granos de maíz, titulada “Somos semilla y nosotras sí vamos a florecer”, en la plaza Lerdo de Xalapa, recordó que a los 77 feminicidios registrados hasta ayer, se sumó la muerte de otra mujer en la capital.A este número, añadió, se le deben agregar las muertes que ya no entran al conteo, “más las que no se registran, más las que no sabemos”.“No hay un rango de edades, de cuidados a las niñas, a los niños que no tan fácilmente habían, no tan fácilmente se atreven a decir una violación o que alguien los está tocando, entonces esos protocolos de cuidado, de cultura d protección también deben entrar desde casita”, mencionó ante los reporteros.Además, Wendy López comentó que la media de casos que tienen contabilizados son cien asesinatos de mujeres en Veracruz, más 66 que no entran en la tipificación de este delito por razón de género.“Supuestamente registros en estadísticas 11 mujeres son asesinadas en México, aparte de mujeres desaparecidas, mujeres que no entran (en las cifras), comunidades donde la muerte de mujeres”, externó en el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres.Al recordar que también hoy se cumplen 30 años de que se reconociera el feminicidio, apuntó que en la clasificación de este ilícito se quitaron rangos para calificarlo como tal.“Ya no sólo es crimen de odio contra una mujer, creo que todos los casos de muerte de una mujer deben ser seguidos protocolariamente como feminicidio, todos conocemos y amamos a una mujer, entonces esa razón ya no tendría que existir”, puntualizó.Adicionó que la línea de la violencia es tan delgada que no se percata cuando se traspasa emocionalmente y psicológicamente contra las parejas; y se preguntó si la Estrategia Cero tolerancia a la violencia contra las mujeres, realmente ha funcionado.“En Veracruz tenemos dos alertas de violencia de género, tenemos 80 casos no registrados, registrados ante el Gobierno 77, ¿díganme si ha servido?, va a servir el día que no tengamos que salir a las calles, que no tengamos que buscar a nadie, que no tengamos que exigir justicia”, dijo la artista.