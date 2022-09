Casi el total del plástico usado en México no se recicla

En todo el país, durante un año sólo se recicla el 15 por ciento las 8 mil toneladas de plástico que se utilizan y desechan. El otro 85 por ciento no tiene una adecuada disposición final, lo que genera una acelerada contaminación de suelos, ríos y mares.Así lo advirtió la coordinadora del Inventario Nacional de Fuentes de Contaminación Plástica, Alethia Vázquez Morillas, durante el Simposio Mexicano de Contaminación por Plásticos en la USBI de la Universidad Veracruzana con sede en Boca del Río.Mencionó que a pesar de que los envases y las botellas de PET resultan fáciles de reciclar, existen otros tipos de plásticos, ciertas envolturas utilizadas por empresas de dulceras y pastelillos que cuya disposición final resulta compleja.“Depende del tipo de plástico y depende de dónde nos encontremos, pero probablemente (el reciclaje) esté alrededor del 15 por ciento, sobre todo hay aplicaciones que todavía es muy difícil reciclar, los envases, las botellas son fáciles de identificar, de manejar, sin embargo, las envolturas de dulces, por ejemplo, que son muy pequeñitas, que no sabemos exactamente o el público no sabe qué plástico es, se vuelven aplicaciones más complejas”, comentó.La maestra e investigadora Vázquez Morillas, lamentó sea la falta de cultura de la separación de los residuos sólidos lo que haga que México se ubique a media tabla a nivel mundial, siendo Estados Unidos una de las naciones que encabeza los primeros lugares en llevar a cabo este proceso de manera adecuada.Consideró que no solo se trata de cultura, sino que el Gobierno también cree estrategias y herramientas para que poco a poco sean más personas la que participen de manera más continua con la recolección del reciclaje.“Eso que nosotros damos por hecho de que el camión pasa por la basura en muchos municipios no existe, entonces ahí los ciudadanos lo tienen que resolver, ¿cómo lo hacen? Algunos son muy responsables y buscan la forma de llevarlos ellos mismos pero para muchos la solución es quemarlos, tirarlos en los ríos, tirarlos en una barranca”, expresó.Antes de finalizar, la coordinadora Alethia dijo que existen lugares de disposición final de residuos sólidos urbanos que no funcionan como lo que deberían qué son rellenos sanitarios pues solo simulan o son tiraderos a cielo abierto, ya que no cuentan con medidas de mitigación de impacto ambiental, por lo que es importante contrarrestar eso para que los trabajos sea de gran impacto entre la población.