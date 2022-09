Casi listos, resultados de Cuenta Pública 2021: ORFIS

A finales de este mes, el Órgano de Fiscalización del Estado (ORFIS) entregará al Congreso los resultados del análisis de la Cuenta Pública 2021 de las administraciones municipales, indicó la auditora general Delia González Cobos.Señaló que el primero de octubre es la fecha límite para dar ese informe pero se cumplirá sin problemas pues actualmente los trabajos de fiscalización se encuentra ya en la recta final.A pesar del reciente cambio que hubo en la Comisión de Vigilancia, mencionó que hay una buena coordinación con los diputados que la integran, quienes han estado atentos del trabajo que se realiza.Sobre los señalamientos que se hacen a este órgano por presunta corrupción, mencionó que hasta ahora no hay una sola prueba, sólo los dichos, por lo que no les afectan.Consideró que posiblemente esos ataques provienen de alguien que quiere dividir a las entidades de gobierno, pero ellos hacen su trabajo “como siempre, apegados a derecho”, sin apartarse de la norma pues eso implicaría responsabilidades.Indicó que ellos cumplen con entregar los expedientes debidamente integrados y con las denuncias debidamente hechas para que quien haya cometido alguna irregularidad no quede impune.Entrevistada durante la visita que realizó al municipio de Tequila, en donde se ofreció una capacitación a alcaldes, indicó que a los ediles se les invita a hacer bien su trabajo y a ejercer el gasto público en los términos que la ley señala.